Jordan Sport
Dri-FIT 男子速干网眼布球衣
穿上 Jordan Sport Dri-FIT 男子速干网眼布球衣，即刻开练。 透气网眼布结合垂坠式袖窿设计，塑就轻盈穿着感受。 导湿速干技术，帮助保持干爽，让你自在畅享比赛时光。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： HF9950-010
其他细节
- Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 网眼布面料，轻盈透气
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
