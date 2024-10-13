Jordan Sport

Dri-FIT ADV 男子透气速干舒爽短袖运动上衣

¥349
¥499
30% 折让

氧化绿/黑/氧化绿
暗灰色/黑/黑

Jordan Sport Dri-FIT ADV 男子速干短袖运动上衣，运动休闲两相宜。 该上衣采用导湿速干技术和关键区域透气设计，无论是在球场还是在健身房，皆可令你无拘畅动，舒适自如。  

  • 显示颜色： 氧化绿/黑/氧化绿
  • 款式： FN5865-366

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