Jordan Sport

Dri-FIT ADV Diamond 男子速干短裤

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衣橱佳选单品携革新升级设计重磅回归。Jordan Sport Dri-FIT ADV Diamond 男子速干短裤采用导湿速干技术和舒适面料设计，助你在驰骋球场、去健身房热练或放松休闲时畅享舒适感受。该短裤令你无拘畅动；弹性腰部搭配抽绳，塑就稳固贴合感。

  • 显示颜色： 暗灰色/黑/黑
  • 款式： FN5868-022

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