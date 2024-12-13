衣橱佳选单品携革新升级设计重磅回归。Jordan Sport Dri-FIT ADV Diamond 男子速干短裤采用导湿速干技术和舒适面料设计，助你在驰骋球场、去健身房热练或放松休闲时畅享舒适感受。该短裤令你无拘畅动；弹性腰部搭配抽绳，塑就稳固贴合感。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。