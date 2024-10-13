Jordan Sport

Dri-FIT Diamond 男子透气速干短裤

¥279
¥399
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黑/白色/白色
白色/氧化绿/白色

衣橱佳选单品强势回归，助你轻松驾驭不同场合。 Jordan Sport Dri-FIT Diamond 男子速干短裤采用轻盈网眼布结合导湿速干技术，为你带来清爽外观和感受；标准版型，助你自如畅动。 醒目 Jordan 图案，凸显潮流态度。

  • 显示颜色： 黑/白色/白色
  • 款式： FV8613-011

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