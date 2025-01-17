Jordan Sport

Dri-FIT Diamond 蛇年新年男子速干网眼布短裤

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Jordan Sport Dri-FIT Diamond 男子速干网眼布短裤采用轻盈网眼布结合导湿速干技术，助你在比赛升温之际依旧保持清爽活力。饰有经典菱形镶边，添上点睛之笔。

  • 显示颜色： 帆白/黑
  • 款式： HF9908-133

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