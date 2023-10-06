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      Jordan Sport Essentials

      女子速干背心

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      Jordan Sport Essentials 女子速干背心采用短款宽松版型巧搭匠心细节设计，塑就衣橱佳选上衣。设计灵感源自迈克尔·乔丹的短款训练背心，加大卷边袖窿设计，为造型注入前卫气息。两侧开衩设计增强透气性，营造充裕活动空间；导湿速干面料帮助身体保持干爽。

      • 显示颜色： 蔚蓝/冲击绿
      • 款式： DQ4395-424

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