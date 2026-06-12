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Jordan Sport Flightweight
Dri-FIT 男子防晒速干无袖上衣
¥449
全力以赴，不代表你必须在风格与功能之间做出取舍。Jordan Sport Flightweight Dri-FIT 男子防晒速干无袖上衣具备导湿速干性能，在你全力训练时为你带来舒适感受。
- 显示颜色： 纯蓝/黑
- 款式： IB2246-485
Jordan Sport Flightweight
¥449
全力以赴，不代表你必须在风格与功能之间做出取舍。Jordan Sport Flightweight Dri-FIT 男子防晒速干无袖上衣具备导湿速干性能，在你全力训练时为你带来舒适感受。
其他细节
Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
产品细节
- UPF 40+
- 86% 聚酯纤维/14% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 纯蓝/黑
- 款式： IB2246-485
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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