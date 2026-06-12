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Jordan Sport Flightweight Dri-FIT 男子防晒速干无袖上衣 - 纯蓝/黑

Jordan Sport Flightweight

Dri-FIT 男子防晒速干无袖上衣

¥449
纯蓝/黑
黑/暗灰色
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全力以赴，不代表你必须在风格与功能之间做出取舍。Jordan Sport Flightweight Dri-FIT 男子防晒速干无袖上衣具备导湿速干性能，在你全力训练时为你带来舒适感受。


  • 显示颜色： 纯蓝/黑
  • 款式： IB2246-485

Jordan Sport Flightweight

¥449

全力以赴，不代表你必须在风格与功能之间做出取舍。Jordan Sport Flightweight Dri-FIT 男子防晒速干无袖上衣具备导湿速干性能，在你全力训练时为你带来舒适感受。

其他细节

Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适

产品细节

  • UPF 40+
  • 86% 聚酯纤维/14% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 纯蓝/黑
  • 款式： IB2246-485

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