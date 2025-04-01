Jordan Sport Indy

女子低强度支撑速干运动内衣

¥279
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Jordan Sport Indy 女子低强度支撑速干运动内衣质感轻盈，适合低强度训练和日常穿着，令你舒适畅动。简约设计，提供低强度支撑；顺滑弹性导湿速干面料，搭配可调节肩带和宽版胸带，塑就稳固贴合感。

  • 显示颜色： 黑/隐形灰/黑/白色
  • 款式： FV6499-010

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