Jordan Sport Jam

男子拒水热身夹克

¥799

古棕色/古棕色/黑
黑/中橄榄绿/中橄榄绿
黑/暗灰色/暗灰色

精良装备，助力热身。Jordan Sport Jam 男子拒水热身夹克采用轻盈拒水面料，有助应对潮湿天气；同时以新颖设计线条焕新演绎迈克尔·乔丹经典赛前造型。

  • 显示颜色： 古棕色/古棕色/黑
  • 款式： FN5849-223

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