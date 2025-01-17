Jordan Sport Jam

男子拒水热身长裤

¥549
¥699
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穿上 Jordan Sport Jam 男子拒水热身长裤，为临近的比赛积极训练，做好准备。该长裤休闲舒适，搭配弹性腰部，令迈克尔·乔丹经典热身造型呈现时尚新意。轻盈梭织面料经拒水处理，助你从容应对雨天。弹性裤管口，尽显挚爱运动鞋魅力。

  • 显示颜色： 黑/中橄榄绿/黑
  • 款式： FN5851-011

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