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      Jordan Sport Jam

      男子热身夹克

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      整装出发，投入工作。Jordan Sport Jam 男子热身夹克采用轻盈梭织面料，以时尚风格演绎迈克尔·乔丹的经典 Wings 热身造型。

      • 显示颜色： 黑/暗灰色/浅石黑
      • 款式： DX9368-011

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