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      Jordan Sport

      MJ Diamond 大童透气短裤

      ¥329

      白色
      黑

      Jordan Sport MJ Diamond 大童短裤采用透气聚酯纤维网眼布面料与运动风设计，助你在运动过程中保持清爽。弹性腰部搭配抽绳，营造舒适贴合感；口袋设计，便于存放小物件；直筒裤腿，可内搭紧身裤，塑就出众包覆效果。

      • 显示颜色： 白色
      • 款式： HQ7112-100

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