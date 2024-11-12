Jordan Sport MJ Diamond 幼童短裤采用透气的聚酯纤维网眼布面料与运动风设计，帮助小宝贝保持舒适干爽，尽兴畅玩。弹性腰部搭配抽绳，营造舒适贴合感；侧边口袋设计，便于存放小物件；该短裤采用运动版型设计，可内搭紧身裤，塑就出众包覆效果。

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