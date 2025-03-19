Jordan Sport

Storm-FIT ADV 男子防风防水夹克

¥769
¥1,099
30% 折让

麻黄/黑
黑/煤黑

下雨了？不是问题。Jordan Sport Storm-FIT ADV 男子防风防水夹克采用宽松版型，搭载 Storm-FIT ADV 技术，可有效防风防水。弹性包边袖口，有助稳固衣袖；防水拉链开襟设计，帮助阻隔风雨，令你在恶劣天气中保持舒适。

  • 显示颜色： 麻黄/黑
  • 款式： HV6591-200

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