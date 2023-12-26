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      • 款式： FB4648-259

      尺寸与尺码

      • Mid-rise waistband is tilted up in back for a natural fit and coverage while you bend and stretch

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