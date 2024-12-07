Jordan Sport Therma-FIT 男子拒水夹克采用拒水梭织面料，结合保暖设计，方便叠搭，伴你从容应对日常挑战。 耐穿不易撕裂面料结合 Therma-FIT 技术与合成材质填充物，助你在寒冷天气保持温暖。

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