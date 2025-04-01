球员的 T 台是登场通道。而你的 T 台是人行道。穿上这款 Jordan Sport Tunnel 女子速干长裤，轻松惊艳全场。采用四向弹性面料，结合宽松版型设计，塑就随行而动的穿着体验，令造型保持精致有型。束脚设计借鉴自跑步长裤，让你大方秀出脚上的 Jordan 新鞋。

显示颜色： 中橄榄绿/卡其绿

款式： FB4660-222