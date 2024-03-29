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      Jordan Sport

      Tunnel 女子速干长裤

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      球员的 T 台是登场通道。而你的 T 台是人行道。穿上这款 Jordan Sport Tunnel 女子速干长裤，轻松惊艳全场。四向弹性面料结合宽松版型，塑就随行而动的穿着体验，令造型保持精致有型。束脚设计借鉴自跑步长裤，让你大方秀出脚上的 Jordan 新鞋。

      • 显示颜色： 黑/隐形灰/隐形灰
      • 款式： FB4660-010

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