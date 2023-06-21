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      Jordan Sport Tunnel

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      Jordan Sport Tunnel 女子长裤可随行而动，助你彰显出众风采。结实耐穿的梭织面料略带弹性，可在自如伸展的同时有效保持裤形。实用工装风格口袋结合裤脚外侧拉链设计，彰显经典篮球风范，尽显挚爱运动鞋魅力。

      • 显示颜色： 黑/黑/隐形灰
      • 款式： DQ4452-010

      尺寸与尺码

      •  
      • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受

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