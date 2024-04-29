跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Jordan Stadium 90 (GS)

      大童运动童鞋

      ¥569
      ¥799
      28% 折让

      白色/黑/帆白/游戏宝蓝
      白色/帆白/黑/苜蓿绿

      Jordan Stadium 90 (GS) 大童运动童鞋兼具舒适性与出众格调。鞋款从 AJ1 和 AJ5 中汲取设计灵感，是日常穿着的理想之选。鞋面融入优质材料，兼具透气性与耐穿性；后跟搭载 Nike Air 缓震配置，塑就轻盈缓震的迈步体验。

      • 显示颜色： 白色/黑/帆白/游戏宝蓝
      • 款式： DX4399-104

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。