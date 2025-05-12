Jordan Stadium 90
女子运动鞋老爹鞋
¥469¥89947% 折让
售罄：此配色当前无货
无所畏惧，存在于你和 JORDAN 品牌的基因中。穿上 Jordan Stadium 90 女子运动鞋，为真实的自己喝彩。撷取 AJ1 和 AJ5 的标志性元素，搭配现代结构和出色缓震配置，打造焕新的经典佳作，兼顾耐穿性与舒适性。
- 显示颜色： 白色/健身红/深藏青
- 款式： HJ4406-100
Jordan Stadium 90
¥469¥89947% 折让
无所畏惧，存在于你和 JORDAN 品牌的基因中。穿上 Jordan Stadium 90 女子运动鞋，为真实的自己喝彩。撷取 AJ1 和 AJ5 的标志性元素，搭配现代结构和出色缓震配置，打造焕新的经典佳作，兼顾耐穿性与舒适性。
其他细节
- 天然皮革鞋面，塑就出众耐穿性和结构感
- Nike Air 缓震配置柔软舒适，提供恰到好处的支撑效果
- 模压鞋口的设计灵感源自 AJ5，赋予脚踝舒适感受
- 鞋面同色调压纹，与 AJ5 的火焰纹相呼应
- 橡胶外底融入圆形底纹灵感源自 AJ1，铸就非凡抓地力
产品细节
- 显示颜色： 白色/健身红/深藏青
- 款式： HJ4406-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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