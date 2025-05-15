 

Jordan Stadium 90

女子运动鞋老爹鞋

¥899
售罄：此配色当前无货

无所畏惧，存在于你和 JORDAN 品牌的基因中。穿上 Jordan Stadium 90 女子运动鞋，为真实的自己喝彩。撷取 AJ1 和 AJ5 的标志性元素，搭配现代结构和出色缓震配置，打造焕新的经典佳作，兼顾耐穿性与舒适性。


  • 显示颜色： 白色/健身红/深藏青
  • 款式： HJ4406-100

Jordan Stadium 90

¥899

无所畏惧，存在于你和 JORDAN 品牌的基因中。穿上 Jordan Stadium 90 女子运动鞋，为真实的自己喝彩。撷取 AJ1 和 AJ5 的标志性元素，搭配现代结构和出色缓震配置，打造焕新的经典佳作，兼顾耐穿性与舒适性。

其他细节

  • 天然皮革鞋面，塑就出众耐穿性和结构感
  • Nike Air 缓震配置柔软舒适，提供恰到好处的支撑效果
  • 模压鞋口的设计灵感源自 AJ5，赋予脚踝舒适感受
  • 鞋面同色调压纹，与 AJ5 的火焰纹相呼应
  • 橡胶外底融入圆形底纹灵感源自 AJ1，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 显示颜色： 白色/健身红/深藏青
  • 款式： HJ4406-100

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