无所畏惧，存在于你和 JORDAN 品牌的基因中。穿上 Jordan Stadium 90 女子运动鞋，为真实的自己喝彩。撷取 AJ1 和 AJ5 的标志性元素，搭配现代结构和出色缓震配置，打造焕新的经典佳作，兼顾耐穿性与舒适性。

显示颜色： 白色/健身红/深藏青

款式： HJ4406-100