Jordan Stadium 90

女子运动鞋

¥629
¥899
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无所畏惧，存在于你的基因里，穿上这款舒适耐穿的 Jordan Stadium 90 女子运动鞋，为真实的自己喝彩。该鞋款从 JORDAN 品牌传统设计汲取灵感，借鉴 AJ1 和 AJ5 的经典设计元素，比如模压鞋口和同色调缝线等，再搭配时尚外观和出色缓震性能，造就焕新经典。

  • 显示颜色： 幻影灰白/椰奶色/琥珀棕/浅军械蓝
  • 款式： FZ5696-041

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