Jordan Stadium 90

女子运动鞋

¥739
¥899
17% 折让

经典鞋款，格调出众。 Jordan Stadium 90 女子运动鞋采撷匠心力作的设计元素，并融入独特风格锐意焕新。 该经典鞋款巧糅 AJ1 和 AJ5 的经典设计元素，铸就非凡舒适度、稳定性和耐穿性。

  • 显示颜色： 光子灰/光子灰/烟灰/泡沫粉
  • 款式： IB4710-060

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。