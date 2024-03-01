跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Jordan Stadium 90

      女子运动鞋

      ¥699
      ¥899
      22% 折让

      无所畏惧，存在于你的基因里，穿上这款舒适耐穿的 Jordan Stadium 90 女子运动鞋，为真实的自己喝彩。该鞋款从 JORDAN 品牌传统设计汲取灵感，借鉴 AJ1 和 AJ5 的经典设计元素，比如模压鞋口和同色调缝线等，再搭配时尚外观和出色缓震性能，造就焕新经典。

      • 显示颜色： 淡香草黄/椰奶色/旅行黄/赭黄
      • 款式： FN0584-200

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。