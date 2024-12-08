Jordan Stadium 90 幼童运动鞋专为小宝贝打造，兼具舒适脚感与出众格调。鞋款从 AJ1 和 AJ5 中汲取设计灵感，是小宝贝日常玩耍的理想之选。鞋面采用优质材料，透气耐穿，助力轻松迈步。

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