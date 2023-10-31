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      Jordan Stadium 90

      男子运动鞋

      ¥549
      ¥899
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      白色/帆白/黑/苜蓿绿
      白色/黑/帆白/游戏宝蓝
      惊喜可可色/黑/大学红/沙堆白
      白色/白色/帆白/浅灰
      黑/黑/煤黑/白色
      白色/黑/帆白/金属金
      白色/白色/黑/工业蓝
      白色/帆白/校园红

      Jordan Stadium 90 男子运动鞋兼具舒适性与出众格调。鞋款从 AJ1 和 AJ5 中汲取设计灵感，是日常穿着的理想之选。鞋面融入皮革材料，带来出众耐穿性；鞋底搭载 Nike Air 缓震配置，塑就轻盈缓震的迈步体验。

      • 显示颜色： 白色/帆白/黑/苜蓿绿
      • 款式： DX4397-103

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      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


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