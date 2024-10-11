Jordan Stadium 90 男子运动鞋兼具舒适性与出众格调。鞋款从 AJ1 和 AJ5 中汲取设计灵感，是日常穿着的理想之选。鞋面采用皮革材料，带来出众耐穿性，混糅 AJ1 的鞋头和 AJ5 的火焰状纹路细节。后跟搭载 Nike Air 缓震配置，塑就轻松自如的迈步体验，令你自在有型。

显示颜色： 麻黄/帆白/燕麦色/浅英国褐

款式： HF5754-221