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      Jordan Stadium 90

      男子运动鞋

      ¥699
      ¥899
      22% 折让

      白色/冷灰/黑
      中橄榄绿/大学红/帆白/黑
      狼灰/光子灰/白色/浅灰

      Jordan Stadium 90 男子运动鞋兼具舒适性与出众格调。鞋款从 AJ1 和 AJ5 中汲取设计灵感，是日常穿着的理想之选。鞋面采用优质材料组合设计，混糅 AJ1 的鞋头和 AJ5 的火焰状纹路细节。搭载 Nike Air 缓震配置，塑就轻松自如的迈步体验，令你自在有型。

      • 显示颜色： 白色/冷灰/黑
      • 款式： HF5258-102

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