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      Jordan Stadium 90

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      Jordan Stadium 90 男子运动鞋兼具舒适性与出众格调。 鞋款从 AJ1 和 AJ5 中汲取设计灵感，焕新演绎经典之作。 皮革鞋面彰显经典格调，鞋底 Nike Air 塑就舒适迈步体验。

      • 显示颜色： 帆白/幻影灰白/杉木红/金属黄谷
      • 款式： FZ5043-120

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