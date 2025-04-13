Jordan Stadium 90 "CNY" 新年蜕变系列

男子运动鞋

¥739
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Jordan Stadium 90 "CNY" 新年蜕变系列男子运动鞋彰显无畏 Jordan 风范，伴你欢庆蛇年。 该鞋款巧糅 AJ1 和 AJ5 的经典元素，采用顺滑皮革结合优质缓震配置，塑就兼顾耐穿性与舒适性的经典佳作。

  • 显示颜色： 山峰白/光子灰/微绿/黑
  • 款式： HV4092-100

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