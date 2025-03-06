Jordan Stadium 90 "CNY" 新年蜕变系列

蛇年幼童运动鞋

¥389
¥499
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彰显无畏 Jordan 风范，欢庆农历新年。 Jordan Stadium 90 "CNY" 新年蜕变系列幼童运动鞋专为日常活动打造，采用结实皮革搭配透气织物，为稚嫩双足提供有力支撑。 炫彩细节，旨在致敬蛇年。

  • 显示颜色： 山峰白/光子灰/微绿/黑
  • 款式： HV4299-100

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