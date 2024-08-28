Jordan Stadium 90 SE

大童运动童鞋

¥639
¥799
20% 折让

穿上 Jordan Stadium 90 SE 大童运动童鞋，为真实的自己喝彩。撷取 AJ1 和 AJ5 的经典元素，搭配现代结构和出色缓震配置，塑就经典佳作，兼顾耐穿性与舒适性。

  • 显示颜色： 白色/翡翠绿/浅橘红/皇家蓝
  • 款式： HJ3515-100

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。