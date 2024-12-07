Jordan Stadium 90 SE 婴童运动童鞋从 AJ1 和 AJ5 中汲取设计灵感，是小宝贝日常玩耍的理想之选。 鞋面采用结实皮革与合成材料，透气耐穿，为稚嫩双足提供有力支撑。 弹性鞋带搭配魔术贴粘扣式固定带，便于稚嫩双足轻松穿入。

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