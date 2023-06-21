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      Jordan Statement Essentials

      男子长裤

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      Jordan Statement Essentials 男子长裤集日常实用性于一身，为你塑就经典风范。这款长裤采用耐穿斜纹面料，结合独特缝线设计，灵感来自品牌经典连体衣。2 个工装口袋和 1 个拉链口袋，便于存放小物件。

      • 显示颜色： 黑
      • 款式： DH9071-010

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