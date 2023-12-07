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      Jordan Stretch

      大童工装长裤

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      Jordan Stretch 大童工装长裤采用柔软梭织面料，营造舒适穿着感受，兼具实用考量和型潮风范。弹性腰部搭配抽绳，塑就恰到好处的贴合感；多口袋设计，便于收纳钥匙等小物件。锥形裤管配有弹性裤管口，有效稳固裤身，让你舒适畅动。

      • 显示颜色： 浅骨色
      • 款式： FV2621-072

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