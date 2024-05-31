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      Jordan Super.Fly MVP PF

      男子篮球鞋

      ¥729
      ¥1,199
      39% 折让

      黑/白色/暗紫
      白色/黑

      Jordan Super.Fly MVP PF 男子篮球鞋采用 Nike React 技术，兼具舒适体验与出色的能量回馈性能。此鞋款从传统中汲取设计灵感，将 MJ 五度赢得 MVP 球员的元素融入现代设计，打造专为现今比赛设计的战靴。该 PF 版本外底出众耐穿，堪称户外球场理想之选。

      • 显示颜色： 黑/白色/暗紫
      • 款式： AR0038-051

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