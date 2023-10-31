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      Jordan Take Flight Snap

      大童套头连帽衫

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      黑
      帆白

      Jordan Take Flight Snap 大童套头连帽衫采用针织面料，塑就轻盈柔软的穿着体验。 休闲剪裁，便于叠搭；落肩设计，缔造时尚外观；袖口融入按扣设计，平添几分亮色，又不失包覆效果。 可搭配 Jordan Take Flight Snap 针织长裤，营造非凡舒适体验，打造风格统一的造型，彰显个性风采。

      • 显示颜色： 黑
      • 款式： FZ1953-010

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