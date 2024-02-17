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      Jordan Take Flight Snap

      大童针织长裤

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      Jordan Take Flight Snap 大童针织长裤采用针织面料，塑就轻盈柔软的穿着体验。弹性腰部搭配抽绳，塑就专属贴合感；锥形裤筒，营造舒适穿着感受；裤脚外侧搭配按扣设计，带来自由无拘的运动体验，打造多变穿搭风格。可搭配 Jordan Take Flight 系列任意一款上衣，打造多套风格统一的造型。

      • 显示颜色： 黑
      • 款式： FZ1930-010

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