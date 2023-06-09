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      Jordan Tatum 1 (TD)

      婴童运动童鞋

      ¥399

      “认识我的人都知道，我对圣路易斯的热爱深入骨髓……”为此，我们推出了特别版配色，旨在向杰森的家乡致敬。 醒目红白组合元素，打造瞩目造型，赚足回头率。当然也少不了阿彻大道。 这里正是杰森的起点。 穿上 Jordan Tatum 1 (TD) 婴童运动童鞋，向杰森·塔图姆的家乡致敬，继续坚定前行。

      • 显示颜色： 白色/大学蓝/大学金/大学红
      • 款式： DX5358-100

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