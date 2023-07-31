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      Jordan Tatum 1 (TD)

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      Jordan Tatum 1 (TD) 婴童运动童鞋采用匠心配色，彰显杰森·塔图姆对家庭时光和篮球比赛的同等重视。 杰森平时喜欢带儿子去动物园。此鞋款即以杰森钟爱的亲子去处为设计灵感，凸显狂野风范。 鞋面的长颈鹿、斑马和大型猫科动物花纹交织错落，为纹理和配色增添丰富层次感； 鞋舌融入刺绣设计，匠心呼应动物主题。 经典红色色调点缀，再现 Jordan 传统风范，为鞋款外观增添点睛之笔。

      • 显示颜色： 黑/大学红/海滩浅黄/金属金
      • 款式： FJ4655-001

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