你对比赛的热爱永不消退。 Jordan Tatum 1 PF 男子篮球鞋正是为了让你畅享运动乐趣而打造。 该鞋款采用简约设计，精益求精打磨基本元素，令你在比赛中以及加时赛期间保持出众表现。 该鞋款轻盈非凡，仅在关键部位采用橡胶材质，结合泡绵中底和非凡 Nike Zoom Air 缓震配置，引爆凌跃。 无论赛况如何，都能助你乐享运动。

显示颜色： 白色/黑/冲击绿/荷兰橙

款式： DZ3330-108