Jordan Tatum 2 (TD)

婴童运动童鞋

¥259
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为心目中的 MVP 穿上该鞋款，轻松得分。 Jordan Tatum 2 (TD) 婴童运动童鞋采用可下压式后跟，便于稚嫩双足轻松蹬入。 该鞋款专为稚嫩双足打造，质感轻盈，舒适稳固，让未来的全明星球员心无旁骛，自在迈步。

  • 显示颜色： 耀眼靛紫/浅白紫色/透明粉/光辉绿
  • 款式： HF5630-400

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