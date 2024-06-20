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      Jordan Tatum 2 (PS)

      幼童运动童鞋

      ¥499

      抢先起步，占据先机，轻松拿下高分和冠军奖杯，一展小小球星风采。Jordan Tatum 2 (PS) 幼童运动童鞋采用可下压式后跟，便于穿脱。“STEP”字样设计，简单明了，一脚踩下即可轻松穿入。该鞋款质感轻盈，营造舒适贴合的稳固脚感，助小宝贝恣意跑跳、尽兴玩乐。

      • 显示颜色： 白色/黑/狼灰/电子绿
      • 款式： FJ6460-100

      尺寸与尺码

      产品尺寸(单位:cm)

      28: 鞋内长 18.6

      29.5: 鞋内长 19.6

      31: 鞋内长 20.5

      32: 鞋内长 21.8

      33.5: 鞋内长 22.5

      35: 鞋内长 23.2

      *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

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