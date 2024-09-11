Jordan Tatum 2 PF

下站东单男子篮球鞋

¥899

Jordan Tatum 2 PF 下站东单男子篮球鞋采用时尚配色，旨在向篮球文化和传奇东单街球锦标赛上的专属日落美景致敬。该鞋款采用轻盈非凡的柔韧结构，助你在多种球场都能应付自如。

  • 显示颜色： 耀眼靛紫/浅白紫色/透明粉/光辉绿
  • 款式： HF0268-400

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。