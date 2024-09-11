Jordan "The Streets" 大童T恤从街头篮球汲取设计灵感，采用柔软针织棉料制成，堪称衣橱佳选单品，与 Jordan 运动鞋相得益彰。罗纹圆领易于穿脱，落肩设计塑就休闲穿着体验，助力舒适畅动。可搭配不同 Jordan 下装，打造风格统一的街头造型。

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