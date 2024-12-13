Jordan "The Streets" 幼童T恤从街头篮球汲取设计灵感，采用柔软针织棉料，堪称衣橱佳选单品，可轻松搭配孩子的 Jordan 运动鞋。圆领设计，营造轻松休闲的穿着感受；落肩衣袖，助孩子舒适畅玩。可搭配 Jordan 下装，打造风格统一的造型。

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