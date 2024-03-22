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      Jordan Therma-FIT Sport

      男子保暖拒水夹克

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      无惧湿冷天。Jordan Therma-FIT Sport 男子拒水夹克采用梭织拒水面料，搭配灵感源自经典 Jordan Dome 的绗缝设计，帮助御寒。Therma-FIT 技术结合合成材质填充物，让你在户外训练和叠搭时保持温暖。

      • 显示颜色： Sky J 浅橄榄黄/黑
      • 款式： FD2638-340

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